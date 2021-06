Un “temazo” digno de investigar

DIGAN lo que digan desde el Gobierno, lo único cierto es que la nueva factura eléctrica tan solo ha venido a complicar la vida a millones de familias españolas, que desde hace varias semanas tienen que estar todo el día pendientes del reloj para evitar subidas desproporcionadas en el precio de un bien tan básico. Y como la realidad queda mucho mejor plasmada a través de ejemplos concretos, hoy publicamos un reportaje sobre cómo se las tiene que apañar una familia de Santiago para afrontar el tarifazo con la misión de llegar a fin de mes en las mismas condiciones que antes. La respuesta es que, para lograr eso, es necesario poner lo menos posible el lavaplatos, robarle horas al sueño para poner la lavadora a partir de la medianoche y olvidarse prácticamente de enchufar ese electrodoméstico llamado secadora, tan necesario en una ciudad tan húmeda y lluviosa como Compostela. También resulta conveniente atrasar la hora de la comida con el fin de no poner el horno o la vitrocerámica antes de las dos de la tarde, y con las cenas pasa lo mismo. Se imponen, pues, los bocadillos o saciar el hambre con fruta, que es muy sana. Algunos lectores opinarán que la familia elegida para el reportaje, formada nada menos que por doce miembros, no representa al común de los núcleos españoles, pero se ha hecho así para denunciar que el tarifazo afecta precisamente de una forma muy especial a los más vulnerables. Es decir, a los que necesitan utilizar con más frecuencia los electrodomésticos de gran consumo y a los que les resulta más complicado alterar los horarios de comidas y de descanso. Sería bueno saber a quién pretendía ayudar el Gobierno con estas medidas supuestamente sociales y progresistas. A las familias, desde luego, no. Y a los empresarios, tampoco. ¿Cuáles son, entonces, los beneficiarios? Se trata de un gran “temazo” para investigar.

BEATRIZ CASTRO/Periodista