Un tierra con muy pocos cultivos

cualquier tiempo pasado fue mejor, decía el poeta Jorge Manrique. Y, en muchas ocasiones (más de las que nos gustaría), es cierto. En un momento como el actual, con una crisis acuciante ante la subida de precios de productos básicos para la alimentación humana, en la que muchas familias ya no saben cómo hacer cuentas para llegar a fin de mes, vienen las lamentaciones sobre lo que se podía haber hecho mejor. En Galicia la política agraria a partir de la década de los 2000 determinó lo que ahora tenemos. Así, buena parte de las tierras disponibles se llenaron de plantaciones de eucaliptos, una espe-cie muy cuestionada por el daño que supone para el suelo y la biodiversidad. Hortalizas, frutas y frondosas han quedado a merced de sus deseos y los agricultores han sucumbido ante tentaciones de una mayor rentabilidad que, según sostienen los expertos, no es tal. No se ha aprovechado el potencial de una tierra verde como pocas en el mundo, con abundantes lluvias y una tierra fértil, que podría haber sido suficiente para el autoabastecimiento de todos los gallegos sin depender de importaciones exteriores que nos dejan expuestos a la tiranía de subidas de precios de otros países. Consecuencia: pagamos ahora tanto (o más) por determinados productos que aquellas tierras donde nunca tuvieron nuestro potencial para el cultivo agrario.