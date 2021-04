Una Ascensión atípica, pero Ascensión

DESPUÉS DE TODO LO QUE HEMOS

sufrido en los últimos meses a causa de esta pandemia que parece no acabar nunca, desde el pazo de Raxoi resuena la campana de la esperanza, que anuncia unas fiestas de la Ascensión que, aunque serán atípicas, son de agradecer. Seguramente no se verá la clásica estampa de la Carballeira de Santa Susana abarrotada de romeros y niños ilusionados, deseosos de subir en la noria o en alguno de los tiovivos tan característicos de estas celebraciones de la capital gallega, pero los cabezudos saldrán a las rúas del casco histórico, que también vibrarán con la música de la gaita y de los pequeños conciertos que prevé organizar el Concello de Santiago. No están los tiempos para tirar muchos cohetes, pero el hecho de que haya cartel significa mucho para la ciudad del Apóstol. Y es que no hay que olvidarse de que las de la Ascensión son unas fiestas muy queridas por los compostelanos. Con esto, cabe destacar que todo lo previsto dependerá de la evolución de los datos epidemiológicos. Es decir, de la responsabilidad de los vecinos de Santiago. El departamento de festejos ya ha advertido de que el programa dependerá de la situación de la pandemia. De ser mala, se meterá la tijera. Así, desde la Casa Consistorial no se cansan de llamar a la responsabilidad. Es imprescindible cumplir a rajatabla las restricciones impuestas, gusten o no, porque ello evitará verse inmersos en más limitaciones que, por desgracia, destruirán empleo y generarán pobreza. Por todos es sabido que para salir de este pozo se precisa del compromiso de toda la sociedad, que debe remar en el mismo barco con el afán de lograr la normalidad que todos deseamos. Solo de esta manera podremos recuperar las fiestas de la Ascensión que tantos santiagueses recordamos con nostalgia.

BEATRIZ CASTRO / Periodista