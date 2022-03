Una bomba social a punto de estallar

Afortunadamente, al revés de lo que pasa en Ucrania, sobre nuestro territorio no llueven proyectiles. La artillería rusa está lejos y tanto los barrios residenciales como las infraestructuras clave permanecen a salvo de la destrucción. En comparación con el inmenso drama que sacude al país del Este podemos decir sin dudarlo que tenemos mucha suerte. Sin embargo, España vive un grave conflicto civil. Sin tanques ni ametralladoras en las calles, que no es poco, pero sí con una creciente tensión derivada del aumento de precios insoportable, que cada vez presiona con más fuerza a la economía. La situación es preocupante de por sí, pero lo que más alarma genera es la ausencia total de una reacción por parte del Gobierno, que es quien debe ponerse al frente y aportar una solución. Para eso están los mandatarios y para eso cobran. El malestar de los transportistas, que ayer se hizo notar de nuevo en Santiago con marchas lentas de camiones, tractores o maquinaria agrícola, es la punta de lanza. Pero el descontento es general. Detrás de las pancartas que lucen los trailer –héroes de la pandemia convertidos en villanos de “extrema derecha”–, están los agricultores, los ganaderos, los pescadores, los taxistas, los hosteleros, las fábricas de coches, las conserveras y un etcétera más largo cada día. Prueba de ello es la empatía que generan las manifestaciones. A pesar de las evidentes molestias causadas por el desfile de vehículos, este miércoles no se vio en Compostela un sólo mal gesto por parte de los sufridos conductores particulares. Ninguna bronca ni altercado con la Policía Local, que en todo momento trató de ayudar señalizando itinerarios alternativos. Sólo paciencia y comprensión, porque cualquiera de ellos puede ser el próximo en quejarse mañana. Tras diez jornadas de protesta, empresas gallegas como Ingapan ven ya tan afectadas sus líneas de producción que anuncian la activación de un ERTE, medida que también se plantean la maderera Finsa o la siderúrgica Celsa. Hasta el conselleiro de Sanidade advierte de que si la movilización se mantiene más allá de esta semana, el material del que se nutren los hospitales puede empezar a escasear. Y mientras, como en una realidad paralela, La Moncloa insiste en su error: discriminar a los convocantes, vetarles en el diálogo –no tiene reparo en hablar con Bildu– y sentarse a esperar a ver que dice el Consejo Europeo. La peor decisión ante bomba social que está a punto de estallar.