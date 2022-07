Una buena fiscal y muy mala política

JUSTICIA. Dolores Delgado tenía bien ganada fama de fiscal trabajadora, seria, rigurosa y muy profesional; lo de la imparcialidad ya se le presuponía como parte de su profesión. Desde la Audiencia Nacional desempeñó un trabajo intachable en procesos contra el narcotráfico y los terrorismos de ETA y yihadista. Siendo progresista estaba bien considerada entre magistrados del sector conservador. Nada que objetar a su trabajo a pesar de que con el tiempo, y por otra de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo, se descubrió que tenía una doble vida que la encaminaba a la política.

Era cierto. Fue ministra de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez y poco después de dejarlo, tras protagonizar no pocas polémicas, el presidente la puso al frente de la Fiscalía General del Estado, rompiendo una tradición no escrita que dictaba que ningún máximo responsable de Justicia podía ocupar un puesto de esas características tan directamente relacionado. A la Dolores Delgado política, tan alejada de la Dolores Delgado fiscal, le daba igual. Como no le importó que la reprobaran hasta en tres ocasiones ni se sonrojó con los tejemanejes con Villarejo y su actual pareja, Baltasar Garzón.

Ahora de marcha alegando problemas de salud y le sustituye Álvaro García Ortiz, su mano derecha en la Fiscalía, muy conocido en Santiago y que puede ser un brillante Fiscal General. Si deja atrás todo lo vivido con Delgado. Que no fue poco.