Una buena reacción policial

el alto nivel de agresividad que rozan algunos jóvenes ha dejado un nuevo episodio violento en la capital gallega, que todavía no se ha recuperado del susto de las dos reyertas que a comienzos de enero se saldaron con un joven fallecido y otro herido de gravedad tras resultar apuñalados. La bronca de ayer se desató en el interior de una discoteca que últimamente no deja de estar en el foco de la polémica, con el resultado de otro muchacho hospitalizado a consecuencia de las heridas que sufrió tras ser atacado con un vaso de cristal en la cabeza. Todo esto en un contexto en el que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han reforzado el dispositivo de las noches de movida como medida preventiva ante posibles broncas. El refuerzo de efectivos con la suma de la Policía Autonómica a la Nacional y Local, sobre todo los días de juerga, ha sido en todo caso una decisión más que acertada en medio de un clima donde impera la sensación de seguridad, al menos para algunos ciudadanos a raíz de los sucesos recientes. Cabe recordar que los vecinos del Ensanche manifestaron en más de una ocasión su preocupación por el aumento de la delincuencia en la zona nueva. Perciben un incremento de la prostitución, el menudeo de droga y también de violencia, sobre todo, entre los más jóvenes. Con ellos se ha comprometido el gobierno municipal de Santiago, confiando en que el apoyo policial y el nuevo plan elaborado por la Comisaría compostelana ayudarán a mantener la situación bajo control. No obstante, es obvio que los cuerpos policiales no tienen el don de la omnipresencia ni tampoco son adivinos; por lo que no se les puede exigir que eviten lo que todavía no ha sucedido. De lo que se trata es de que se perciba su presencia y de que ofrezcan una rápida reacción ante cualquier imprevisto, como hicieron la madrugada de este domingo.