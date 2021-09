embalses. Cuando el río suena es que agua lleva. Sin embargo, en el caso de los embalses competencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) –dependiente del Gobierno central–, a falta del líquido elemento tras el vaciado extremo al que fueron sometidos, lo único que se oye es, por desgracia, el ruido del enfrentamiento político. Reproches en mayúsculas para tratar de ocultar responsabilidades y no asumir que alguien hizo mal su trabajo al dejar que alguna de estas presas llegase a niveles por debajo del 20% de su capacidad, justo en los días en que el precio de la electricidad ponía los pelos de punta a los españoles con récords históricos. Pero en realidad, por mucho que se quiera enturbiar, el procedimiento es cristalino e indica que el organismo que preside José Antonio Quiroga debía trasladar a la Consellería de Medio Ambiente la petición de la autorización necesaria para la protección de la población piscícola ante una acción de este calibre (cosa que no hizo) y actuó, igual que las concesionarias, sin obtener la preceptiva luz verde. Por eso, las excusas con las que se pretende ahora salir a flote quedan en papel mojado, lo mismo que los emails enviados por Iberdorla sin seguir el cauce de comunicación legal. Una catarata de despropósitos a la que la Xunta nunca dio el sí y que esta vez, como dicta la norma, significa alto y claro que NO.