Una ciudad de carne y hueso, no de pasajeros

La alcaldesa de Barcelona, Ada Coladu, fue la primera en dar la voz de alarma sobre las consecuencias que la sobrexplotación turística provocaba en el parque de viviendas de alquiler de su ciudad, pues se trata de un fenómeno que expulsa a una población fija de varias zonas residenciales para acoger a otra circunstancial, con todo lo que este proceso de degradación social y asociativo conlleva en el medio urbano. En Santiago, esta advertencia se le escuchó por primera vez a Compostela Aberta –no suelen acertar, pero cuando lo hacen es de justicia reconocérselo–, en una iniciativa que al principio pareció un mero corte y pega de las ocurrencias de la alcaldesa rupturista de la ciudad condal. Pero no hubo que esperar demasiado tiempo –sí el justo para que afortunadamente CA ya no ocupara la alcaldía de la capital de Galicia– para que la mayoría de los miembros de la corporación compostelana abrazaran esta tesis que aboga por la necesidad de regular la cantidad y el uso de los pisos turísticos. Si se quiere mantener una ciudad con alma propia, con sangre en sus venas y vida en sus calles, plazas y alamedas, no queda más remedio que dar acogida a ciudadanos deseosos de poder establecer aquí su hogar e inscribir sus nombres en el censo municipal. Y esta manera de ganar población y pulso socio-económico pasa por poner normas a la dedicación indiscriminada de pisos de alquiler para usos turísticos. Porque aunque es cierto que los turistas, con el dinero que se gastan aquí, estimulan la economía local y crean empleo, no es menos verdad que construyen una ciudad muerta desde el aspecto vivencial: vienen, comen, compran –cada vez menos–, duermen y se van. Y a su paso, si no se regula el número de las viviendas destinadas a hospedarlos, dejan un reguero de vacíos cotidianos considerables, donde ni el estudiante foráneo que se matricula en la histórica Universidade de Santiago encuentra donde alojarse. Se entiende que los propietarios de segundas y terceras viviendas quieran sacarles el mayor provecho a las inversiones que hicieron en ellas. Desde el punto de vista individual, es comprensible. Pero por encima de todo debe situarse el beneficio de toda la ciudad. Santiago necesita existencias reales, no impostadas, para evitar convertirse en un parque temático turístico como le sucedió a otras urbes. La corporación ya lo comprendió. Esperamos que los ciudadanos también.