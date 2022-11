Una ciudad inteligente... y bastante rarita

santiago, que dispone ya de unos bancos inteligentes que nadie sirve para qué sirven salvo para sentarse en ellos, o sea, como los que tienen un coeficiente intelectual tirando a borderline, contará también en breve con un avanzado sistema de cámaras ultramodernas que facilitará de forma permanente al Ayuntamiento datos tan vitales como cuántas personas circulan a tal hora por la rúa Menganita o cuál es el flujo de coches por la arteria Fulanita. Gracias a esos inventos, puestos en marcha con los fondos de una UE que no parece saber muy bien dónde gastarse los cuartos, Compostela podrá lucir el distintivo de smartcity, es decir, de ciudad inteligente, y en el mundo entero cosecharemos grandes envidias por formar parte de una elite tecnológica conformada a golpe de sensores que cuentan viandantes y automóviles. Pues qué bien. Lo que nadie sabe decirnos es cuándo toda esa tecnología vanguardista se empleará en cuestiones tales como instalar contenedores de basura cuyas tapas no estén continuamente atascadas o informar a los viajeros de autobús cuánto tiempo falta para que pase el suyo, si es que logra llegar a la siguiente marquesina sin que el motor o los frenos empiecen a echar humo, algo que ocurre con demasiada frecuencia en los últimos tiempos. Por no saber, ni siquiera sabemos en qué año o lustro la capital gallega contará con unos vehículos de transporte urbano que no parezcan sacados de la guerra de Cuba, porque la prometida renovación de la flota va camino de convertirse en un bluf eterno. Vivimos en una ciudad inteligente, sí. Y bastante rarita.