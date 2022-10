Una decisión arriesgada... y necesaria

es evidente que Santiago ganará muchos puntos cuando un alcalde dé al fin el primer paso tendente a peatonalizar tanto la plaza de Galicia como Virxe da Cerca. No es difícil imaginar cómo quedaría esta ultima calle, siempre saturada de coches y donde los peatones tienen que circular por aceras tan estrechas que no entra ni un carrito de bebé o una silla de ruedas, si se convirtiese en un amplio bulevar con árboles, bancos y terrazas, pero lo malo es que ningún regidor se ha atrevido de momento a mover ficha en esa dirección debido al gran coste electoral que le acarrearía. Quien lo haga pasará a la historia, a largo plazo, como un alcalde valiente que no dudó en mejorar a lo grande la imagen de su ciudad, pero las consecuencias inmediatas serán tener que largarse a casa entre quejas y abucheos. No se trata de una decisión sencilla y miles de vecinos y de comerciantes protestarán en primera instancia, con razón, por tener que cambiar de hábitos de una forma drástica. Tendrán que pasar bastantes años para que la gente se acostumbre a la nueva realidad, y entonces ya habrá una nueva generación de gobernantes al frente del Ayuntamiento. Tendremos que seguir muy de cerca qué pasará en los próximo meses en Compostela con el anunciado plan de peatonalización parcial de todo el entorno de la plaza de Galicia, que nunca debería consistir en un simple veto a los coches que no sean eléctricos o ecológicos (crear zonas vip es una conducta elitista, no progresista). Tendría que ser mucho más que eso, pero para ello hay que arriesgar el puesto y saber encajar mil sopapos. ¿Hay alguien dispuesto a ello?