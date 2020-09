Una deuda moral con nuestros mayores

no se compadece bien, en absoluto, lo que pide una veintena de científicos con lo que votó este martes el Parlamento de Galicia. Los prestigiosos investigadores –algún gallego hay entre ellos– le reclaman al Gobierno de España, en una segunda carta que acaba de publicar The Lancet, que ponga en marcha una evaluación independiente de la gestión de la pandemia. Todo lo que sea identificar fragilidades y proponer soluciones, merece apoyo y aplauso. En el Pazo do Hórreo, sin embargo, los intereses políticos se imponen y el Grupo Popular, en el primer pleno de la legislatura del covid, tumbó la petición de una comisión de investigación para saber qué pasó en las residencias de la comunidad durante los durísimos meses del confinamiento. Podemos entender la argumentación del portavoz Pedro Puy sobre la inutilidad de las comisiones parlamentarias de investigación –la historia le da la razón–, pero sorprende que ofreciese a cambio crear una comisión de estudio, que Ana Pontón la aceptase y que, finalmente, la iniciativa quedase diluida en la comisión de reactivación, creada con el apoyo unánime de los tres grupos para consensuar soluciones a la gravísima crisis sanitaria, económica y social, no para analizar la gestión durante la primavera horribilis del confinamiento. Sabemos de la sensatez y la seriedad de Pedro Puy –un lujo para el parlamentarismo–, y barruntamos que en su fuero interno comparte los argumentos de los líderes de la oposición sobre este espinoso asunto. Creemos que muchos miles de gallegos sintonizan con el socialista Gonzalo Caballero cuando dice que investigar lo que ocurrió en las residencias es una cuestión de dignidad, una deuda moral que la Cámara autonómica tiene que saldar. Nos parece que la nacionalista Pontón pone el dedo en la llaga al subrayar que lo relevante no es el formato de la comisión, sino trabajar y dar respuesta a las familias sobre la desfeita en la zona cero de la pandemia en Galicia. El propio Puy admite que los datos de las residencias son tremendos, aún siendo de los menos sangrantes de todo el Estado. A falta de una evaluación independiente como la que reclaman los científicos de The Lancet para España, sería un soplo de aire fresco, y un mensaje que la sociedad agradecería, que en el Pazo do Hórreo se crease una comisión específica sobre las residencias de la tercera edad. Si PPdeG, BNG y PSdeG quieren, aún pueden. Se lo deben, se lo debemos, a nuestros mayores.