Una idea brillante para el sector ganadero que se ve blanco y en botella

talento. ¿Qué sucede cuando se combinan talento, juventud, valentía y humildad? Pues que se obtiene un cóctel con claro sabor ganador. Es la semilla del éxito, como la que planta el compostelano de 22 años Manuel Fernández con su proyecto Servicios Ganaderos de Monte do Gozo. Una idea que es tan simple como audaz y que este picheleiro obtuvo de su Erasmus en Francia, donde además de ver mundo y vivir nuevas experiencias se dedicó a estudiar un modelo de negocio que funcionaba en el país galo pero que en España no existía y se podía exportar: ofrecer un mecanismo de sustitución a los ganaderos, en casos como la baja de un operario o cubrir unas vacaciones, ofreciéndoles sus empleados para que ahorren dinero y papeleo en la contratación de más personal. Un triunfo que se ve blanco y en botella made in Aríns.