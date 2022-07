Una inmensa injusticia

no les falta razón a los propietarios de pisos turísticos en Santiago cuando afirman que a veces son tratados casi como delincuentes por ciertas administraciones. De ellos se ha llegado a decir que son en buena parte culpables del encarecimiento de los alquileres tradicionales, de la fuga de vecinos hacia otros municipios, de que los universitarios no encuentren donde alojarse durante el curso y hasta del despoblamiento de la zona monumental, que es donde se asientan buena parte de las viviendas vacacionales más deseadas por los turistas. Y, si bien cierto que este tipo de arrendamientos ha distorsionado bastante el mapa inmobiliario en la capital gallega, no menos verdad es que las nuevas fórmulas de hacer turismo han impulsado la rehabilitación de cientos de inmuebles que antes daban pena y que no pocas familias han visto en este negocio la posibilidad de vivir de una forma más desahogada. Señalan los afectados, sobre este particular, que la inmensa mayoría de propietarios no son grandes empresarios especializados en el sector inmobiliario, sino personas normales y corrientes que han invertido en una propiedad y que, lógicamente, desean obtener la mayor rentabilidad posible... a costa de trabajar mucho, porque el apartamento hay que cuidarlo, limpiarlo, publicitarlo y dedicar tiempo a entregar llaves, recogerlas, atender a los clientes y estar pendiente de que todo esté bien durante la estancia de los veraneantes. Ordenar el mercado es lo oportuno y lo correcto. Tratar a los dueños de pisos turísticos como su fueran unos ricachones sin escrúpulos, un inmensa injusticia.