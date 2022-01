Una jornada que puso a Galicia en el foco mundial

OLVIDARSE DE QUE LA Jornada Mundial de la Juventud de 1989 fue un acontecimiento que posicionó a Galicia en el mapa internacional es de desagradecidos. Y borrar del Monte do Gozo toda huella de aquella cita es un gesto de poca consideración. La retirada de buena parte del monumento conmemorativo de la JMJ, incluida la cruz que lo coronaba, viene alimentando desde hace meses una polémica de consideración, puesto que no pocos se lo han tomado como una ofensa y una falta de respeto hacia un hecho que cambió para siempre la historia de la ciudad del Apóstol y de Galicia en general. Aquella recordada visita de san Juan Pablo II supuso que los ojos de todo el mundo se posaran durante varios días sobre Compostela. Fue una cita de transcendencia mundial y con una gran repercusión que, sin duda, ayudó a reavivar el espíritu jacobeo y el fenómeno de las peregrinaciones; un proceso previo al bum que el Camino de Santiago experimentaría durante el Año Santo de 1993 con la puesta en marcha del plan Xacobeo de la mano del entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y de su conselleiro Víctor Vázquez Portomeñe. El Monte do Gozo, ese espacio peregrino que hoy luce lustroso gracias a la importante inversión que la administración autonómica realizó en los últimos años, no sería lo mismo sin la Jornada Mundial de la Juventud y sin haber sido el escenario que acogió el acto multitudinario presidido por el papa polaco. Es de justicia que se reponga —dado que el anterior estaba en muy mal estado de conservación— un monumento que conmemore esta efeméride, que recuerde la visita del obispo de Roma y que deje constancia del origen cristiano de este lugar emblemático, el primer punto desde donde tantos miles de peregrinos vislumbran por primera vez las torres de la Catedral que es meta de su aventura. Por otro lado, no nos olvidemos de que este enclave podría ser de nuevo en 2022 el lugar de acogida de un peregrino procedente del Vaticano.