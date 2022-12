Una lección de arte

ES PARA AQUELLOS que se dedican a emborronar cualquier superficie plana que se precie una clara lección de arte; y una muestra más de que lo que ellos llaman grafitos es en realidad un atentado contra lo público o privado. Y es que por todos es sabido que las pintadas traen por la calle de la amargura ya no solo a propietarios sino al propio ayuntamiento de Santiago. Los borrones afean numerosos, demasiados, rincones de la ciudad, y no solo rincones, sino también calles emblemáticas, edificios protegidos y monumentos de relevancia. Las pintadas son un trastorno para Raxoi, que ya ha puesto en marcha una brigada especial para tratar de reparar los daños que causan los vándalos que se dicen grafiteros y que son en realidad una oveja negra dentro de un gremio de artistas que no tiene nada que ver con destrozos o manchones insultantes. Prueba de ello es el excelente trabajo que algunos están haciendo en Compostela, precisamente para luchar contra las pintadas, con murales sobre fachadas de edificios que, además de transmitir mensajes positivos, pueden considerarse auténticas obras de arte de grandes dimensiones. No es algo que no se haya visto en otras ciudades europeas, sobre todo nórdicas, donde el arte del mural o del grafito merece todos los respetos. Ojalá en Santiago también se extienda esta costumbre y se conviertan en cuadros gigantes aquellas paredes que son carne de ciudadanos con poca vergüenza, los cuales, sea dicho, deberían recibir castigos mucho más duros cuando son pillados con las manos en la masa. Porque solo duele cuando va al bolsillo.