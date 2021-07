Una obra pública fundamental

las obras públicas, aunque necesarias para mantener las ciudades decorosas, siempre resultan latosas para los vecinos. Es evidente que una rúa tan transitada como la Costa do Cristo necesitaba con urgencia una intervención que la adecuase a las necesidades actuales. Desde que la Oficina del Peregrino se trasladó a la rúa de Carretas, la sombría calle, encajonada entre el pazo de Raxoi y el Hostal de los Reyes Católicos, cobró un especial protagonismo. Y es que por ella transita la mayoría de las decenas de miles de caminantes que cada año sellan la compostela. Garantizar la accesibilidad y mejorar su presencia es el objetivo que se ha marcado la Concejalía que capitanea Javier Fernández, que ha de asegurarse de señalizar correctamente y con total claridad las rutas alternativas que ahora se deben seguir desde el Obradoiro para alcanzar el Centro Internacional de Acogida. Que un peregrino se pierda en este corto trayecto después de haber recorrido miles de kilómetros puede suponer un drama. Por otro lado, la actuación ha servido también para destapar lo que podría ser parte de la antigua muralla medieval de la ciudad. De confirmarse, no estaría mal estudiar la posibilidad de poner en valor estos restos, al igual que se hace en la inmensa mayoría de las ciudades avanzadas y que protegen su patrimonio histórico; donde se sella con un cristal para disfrute del público (y no con hormigón) hasta la más pequeña de las piedras con algo de valor. No obstante, y teniendo en cuenta la buena intención del proyecto, es necesario que la obra se realice con premura. La Costa do Cristo no puede permanecer mucho tiempo cerrada. Un plazo de tres meses situaría su reapertura en el mes de noviembre, en la entrada del invierno, cuando las calles de la ciudad suelen estar a medio (bajo) gas. La rúa se ha convertido en un vaso comunicante fundamental y es de esperar que el resultado de la intervención sirva para que quienes circulen por ella se lleven, si cabe, una mejor impresión de Santiago.

Beatriz Castro/ Periodista