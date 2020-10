Una oportunidad que aprovechar

reconstrucción La Xunta de Galicia da claros indicios de que se va a tomar muy en serio el Fondo de Reconstrucción mediante el cual Europa repartirá 140.000 millones de euros para reorientar el modelo económico tras la crisis provocada por la covid. Tan solo una semana después de recibir el OK del Consello, ayer tuvo lugar la reunión constitutiva de la comisión Next Generation, orientada a supervisar los proyectos con los que la comunidad luchará por llevarse una buena porción de esos recursos. Se trata, como explicó el vicepresidente segundo, Francisco Conde, de iniciativas “maduras” con las que avanzar hacia un horizonte más verde, inclusivo y marcado por una colaboración público-privada más próspera. Nada que ver, esperemos, con algunos intentos que se llevaron a cabo en el pasado, léase el tristemente famoso Plan E, para intentar salir del bache a base de simplemente gastar dinero. En el recuerdo de todos está aún aquel aluvión de polideportivos, pistas de pádel y rotondas a ninguna parte que, más allá de reducir las cifras del desempleo por algunos meses no sirvieron absolutamente para nada más. Lógico, teniendo en cuenta que un verdadero tejido productivo sostenible no se construye a base sólo de presupuesto, sino de una estrategia seria y con visión de futuro. Por eso, este plan es una oportunidad que es obligatorio aprovechar.