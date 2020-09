MIENTRAS en este país no paramos de hablar de cosas tales como fusiones bancarias, indultos de conveniencia (a los condenados por el procès), peregrinajes hacia el republicanismo, memorias históricas y desmemorias histéricas, las calles no paran de llenarse de pobres de solemnidad que vagan errantes en busca de unas monedas y de cigarrillos a medio consumir tirados por las esquinas. Nadie iba a quedarse atrás por culpa de la pandemia sanitaria, pero las frases bonitas empiezan a chafarse por efecto, simplemente, de la cruda realidad. Y ese cuadro neorrealista español, que no italiano, empieza a salpicarse cada vez más de letreros de tiendas cerradas, de empresas que entran en liquidación, de vagabundos sin derecho a nada y de zombis urbanos cuyo plan de futuro consiste en sobrevivir un día más. En Santiago también comienza a notarse con fuerza esa grisura. No hay más que dar un paseo por las calles para comprobar cómo ha crecido el número de pobres que deambulan por las terrazas pidiendo un donativo, un cigarro o algo de comida. Por el día están sentados con la vista perdida en los bancos de los parques y por la noche echan un cartón en cualquier soportal y esperan tumbados hasta el amanecer. Suelen llevar una mochilita en la espalda y a veces un palo a modo de bastón, pero difieren mucho de los alegres peregrinos que Compostela está tan acostumbrada a recibir. Tampoco tienen exactamente el perfil de los mendigos habituales que antes veíamos en las puertas de los supermercados y de las iglesias. Son otra cosa. Gente solitaria que se ha quedado descolgada de todo y que parecen llevar encima un nubarrón inmenso incluso cuando el sol brilla con fuerza. El covid nos ha sumergido en una película neorrealista en la que además abundan, por los despachos del poder, los nuevos ladrones de bicicletas. Ufff, vaya panorama.

BEATRIZ CASTRO/Periodista