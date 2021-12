Una reforma partiendo de los acuerdos

CADA SEIS DE DICIEMBRE en España el partido que gobierna proclama la vigencia de la Constitución y pide lealtad. A esa postura se suma siempre, con matices en función del interés electoral, el principal partido de la oposición. Desde 1982 son PSOE y PP los protagonistas del acto en función de la alternancia. En los minoritarios extremos del arco parlamentario, especialmente en lo que se refiere a las formaciones catalanas y vascas, también existe unanimidad: esta Carta Magna perdió legitimidad y no les representa. De hecho, las ausencias a los actos de homenaje de lehendakari y president ya forman parte del ritual.

En 43 años nuestra norma básica solo fue alterada en dos ocasiones y ambas para adaptarla a exigencias, más económicas que políticas, de la Unión Europea. El resto del articulado permanece anclado en finales de los años 70... del siglo pasado con anacronismos tan sonrojantes como seguir considerando minusválidos a personas con discapacidades o que prevalezca el género masculino en la línea de sucesión del Jefe del Estado. Más allá de la demagógica realidad de que a una mayoría de ciudadanos le viene impuesta por no haber podido ratificarla, hay motivos más que suficientes para readaptar unos textos que ya deberían haber sido modificados. Dicen los expertos que los padres de nuestra Constitución bebieron de distintas fuentes pero se fijaron sobre todo en la alemana, nacida en Bonn tras la Segunda Guerra Mundial como Ley Fundamental (Grundgesetz), una imposición de los aliados, que tuvo que ser ratificada por Berlín oriental y los gobiernos de los cinco länders orientales tras la reunificación. Hay muchas similitudes, por tanto, entre las normas fundamentales de ambos países. En Alemania fijaron dos líneas rojas que no se pueden cruzar: la defensa de la dignidad humana para impedir que se repitiera el Holocausto y la organización del Estado en Länder. Para impedir veleidades independentistas allí se aplica el artículo 37 que permite, con la aprobación del Bundesrat (Senado), “adoptar las medidas necesarias para obligar a un estado federado o Land a cumplir los deberes que le impone la Ley fundamental u otra ley federal”. El equivalente en España del famoso 155. La gran diferencia entre ambas cartas magnas se encuentra en que la alemana ya se modificó en más de 70 ocasiones para adaptarla a las nuevas realidades. Y no ocurrió absolutamente nada. Es el ejemplo en el que deberían mirarse los políticos españoles. Más heridas que nuestra guerra civil causó el nazismo y los partidos alemanes no dudan a la hora de modernizar sus instrumentos legales. En su ADN, a pesar de su pasado tormentoso, o por que aprendieron de sus errores, sobresale la cultura del acuerdo. En el nuestro, la del enfrentamiento y ayer volvió a quedar de manifiesto.