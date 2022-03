Una rendija de humanidad entre las bombas

Ante la amenaza nuclear vertida por Vladimir Putin, la vicepresidenta económica Nadia Calviño alertaba el lunes de que el mandatario ruso “no es muy predecible y tampoco parece tomar las decisiones desde un punto de vista racional”. Una reflexión para echarse a temblar, pero que a juicio de los acontecimientos parece bastante certera por parte de la gallega. Es muy difícil, por más empeño que se quiera poner, encontrar algún tipo de explicación a los desvaríos expansionistas del dictador y su invasión por las bravas de Ucrania, despreciando todas las advertencias de la comunidad internacional. Arrasar a sangre y fuego un país democrático y soberano para imponerle a base de misiles y tanques qué orientación debe tomar en relación a una posible adhesión a la UE o la OTAN no debería caber en la cabeza de nadie en pleno siglo XXI. Y sin embrago, es una realidad. Con todo, en medio de la barbarie y los ataques indiscriminados, incluyendo edificios donde viven familias inocentes, la jornada de este jueves dejó por fin un destello de lógica, con el primer acuerdo entre ambas partes tras ocho jornadas de ofensiva. Atendiendo a una de las demandas planteadas por Kiev, las delegaciones reunidas en Bielorrusia durante la segunda ronda de negociaciones pactaron la creación conjunta de corredores humanitarios para evacuar a la población civil en las zonas más afectadas y asegurar la entrega de medicamentos y alimentos. Noticias positivas e importantes avances con respecto a las primeras conversaciones, que no significan ni mucho menos que la paz sea ya una realidad. Por ahora es difícil ser optimistas. Con centenares de víctimas civiles y casi un millón de refugiados, el exespía de la KGB no puede retirarse sin más y pisa el acelerador para lograr una total rendición total y la renuncia de Volodímir Zelenski, quien a su vez deja claro que no se arrodillará. Las severas sanciones impuestas por occidente para ahogar al Kremlin y minar su capacidad de financiación tampoco parece que vayan a ser suficiente. La guerra relámpago planteada en principio se alarga y ya se estudia un tercer encuentro para la semana que viene. El tan ansiado alto el fuego definitivo tendrá que esperar. El único consuelo por ahora es que entre los gritos, la angustia, los muertos y las bombas se abre al menos una pequeña rendija de humanidad.