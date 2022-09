Una ‘Roomba’ que reparte mercancías

posiblemente Borja Verea, diputado y candidato del PP a la alcaldía de Santiago, se pasó one pelín al tildar de acto esperpéntico la reciente presentación, en la plaza del Obradoiro, del vehículo autónomo que en un futuro no muy lejano se encargará de repartir, él solito, mercancías por el casco viejo de la capital gallega, pero lo cierto es que dicho proyecto parece estar aún en pañales. En dicha presentación lo que vimos fue un coche bastante feote que al parecer va a funcionar como una especie de robot aspirador casero. Es decir, llevará grabado en su ADN el mapa del casco histórico y seguirá, como una Roomba de última generación, la ruta fijada, pero todos ya sabemos de sobra lo que pasa con los electrodomésticos inteligentes cuando un obstáculo no identificado se cuela en su camino, cuando se enrollan en una alfombra o cuando se tragan un calcetín tirado debajo de la cama. ¿Pasará eso con el coche autónomo de marras y se quedará trabado en una losa levantada o atorado al zamparse la zapatilla de un peregrino? Por otra parte, ¿las mercancías a repartir irán colocadas, sin más, sobre la amplia plataforma central que se veía en las fotos? ¿Quién vigilará para que nadie las mangue de camino a las tiendas o restaurantes y cómo constará que los productos han sido entregados y recibidos sin ningún tipo de problema? Hay un sinfín de dudas y de preguntas a las que nadie aún ha contestado, de ahí que el proyecto esté generando no poca hilaridad. De momento lo único que sabemos es que el cochecito no lleva conductor y que es ecológico al cien por cien. ¿Servirá además para algo? Que los expertos respondan.