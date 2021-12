Una segunda oportunidad que debemos aprovechar

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA Santiago no será testigo pasado mañana de la tradicional ceremonia de cierre de la Puerta Santa; sino que el jubileo continúa durante doce meses más. Se trata de una segunda oportunidad, ya no solo para quienes en esta primera parte del periodo de gracia no pudieron peregrinar a Compostela, sino para las numerosas personas, emprendedores y pequeñas empresas que, animados por las administraciones, hicieron inversiones con la vista puesta en el bum que todo el mundo aseguraba que supondría el Xacobeo. Muchos de ellos se han visto en serias dificultades para salir adelante, desamparados y asfixiados por las restricciones y las escasa presencia de caminantes. Es hora de ayudar a toda esta gente, es el momento de poner en marcha una gran campaña de promoción internacional para darles una segunda oportunidad a quienes arriesgaron, en algunos casos mucho o todo, animados por los mensajes lanzados por no pocos responsables públicos. 2022 ha de ser el ejercicio de pasar página y mirar hacia adelante; el año en el que la Ruta Jacobea recupere la presencia extranjera. Es evidente que el regreso del turismo internacional depende de muchos factores, y más en el contexto actual, pero hemos de intentarlo. Hemos de tratar por todos los medios que el Camino de Santiago resuene más que nunca en Europa y en el mundo. Necesitamos que el Xacobeo sea de nuevo un fenómeno global. Se lo debemos al Apóstol, que tanto nos ha dado, pero también a quienes han puesto las vidas de sus familias en sus manos. Y en este sentido, qué mejor que una visita del papa Francisco a Santiago. Aunque solo fuera durante unas horas, ello serviría, sin duda, para situar a Compostela en el foco de todo el planeta. El obispo de Roma lo sabe y por eso no ha dicho que no. El caso ahora es asegurarse de que diga que sí. Por el momento agradezcámosle esta prórroga de gracia del Año Santo que a tantos puede ayudar.