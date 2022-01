Una solución para la Colegiata de Sar

CONTINÚA LA POLÉMICA sobre el entorno de la Colegiata de Sar, convertido desde ya hace mucho tiempo en una suerte de leiraparquin que salva la vida a muchos vecinos pero que no deja de ensombrecer un enclave que es Bien de Interés Cultural. El atrio de la basílica no puede seguir siendo un aparcamiento donde cada cual deja el coche como buenamente puede. Tiene toda la razón del mundo don José Porto Buceta cuando reclama una solución consensuada, que no perjudique a sus vecinos, pero que permita que el templo vuelva a situarse en medio de un paisaje verde y no de una cochera. Raxoi, en primer lugar, echa la pelota fuera de su tejado: que la parroquia cierre la cancela, dado que la finca es propiedad privada, y se acaba el problema. Lo de cortar por lo sano puede ser una solución sencilla para la administración, pero en este caso hay que ponerse en la papel del párroco, para quien obviamente no sería nada fácil poner a todos sus vecinos de patitas en la calle. Como alternativa, el Concello propone la construcción de un aparcamiento de cien plazas en el antiguo campo de fútbol, un proyecto que ya se anunció hace meses pero que de momento sigue sin materializarse. Es una buena idea, pero también es importante que esas plazas sean libres y no estén condicionadas a horarios, parquímetros y demás trabas que complican la vida a quienes vienen a trabajar a la ciudad y que a diario se enfrentar a una odisea para poder aparcar; o para estudiantes que, aunque no están empadronados en Santiago, viven aquí, hacen sus compras y dejan aquí sus dineros. Se ha demostrado que los aparcamientos disuasorios en el quinto pino no son solución para quienes viven o trabajan en el centro. La rotación, tampoco. Santiago urge una zona de estacionamiento amplia y libre, para compostelanos, estudiantes y vecinos de la comarca que aportan a la economía de la ciudad y que no tienen porque enfrentarse a un suplicio cada día que acuden a su lugar de trabajo o estudio.