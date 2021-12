Una tercera transición mundial

EL TSUNAMI INFORMATIVO provocado por los cambios en la cúpula de Inditex se llevó por delante uno de esos acontecimientos que merecen titulares en las portadas de todos los medios: la XXVI Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo que reunió a expresidentes, intelectuales, financieros y políticos de Europa y América Latina, convocados por esta prestigiosa organización presidida por el uruguayo Julio María Sanguinetti en la Cidade da Cultura. Una cumbre para debatir sobre el futuro de la sociedad tras una pandemia global que “debería dar paso a una tercera transición histórica de la paz”, en referencia a los periodos de recuperación y crecimiento que se vivieron tras las dos grandes guerras mundiales del pasado siglo. Los cambios que se demandan tras la covid deberían garantizar un desarrollo equitativo entre naciones y ciudadanos. Los participantes en el foro defienden que no se debe permitir, como está ocurriendo, que aumenten las desigualdades. Este selecto grupo de personalidades, como decía Alberto Núñez Feijóo, “aportan su conocimiento, que es mucho, y su experiencia, que es determinante, para analizar las fortalezas y debilidades del mundo para encarar la época postpandemia”. No le faltaba razón al titular de la Xunta habida cuenta de que en Santiago se dieron cita estos dos días personajes como Ricardo Lagos, Carlos Slim, Felipe González, Leonel Fernández Reyna, Alberto Ruiz Gallardón, Natalio Botana, Carlos Pagni, José Juan Ruiz o Martín Santiago, que se encargaron de abrir el debate con “provocación intelectual para abordar las nuevas realidades con una visión amplia y múltiple”, eso sí, siempre con pilares como la democracia, el humanismo y el respeto institucional. En ese sentido, los expresidentes asistentes, junto al magnate mexicano y el mandatario gallego, alertaron de que tras la pandemia, y desde el punto de vista político, se corre el riesgo de que los populismos y el autoritarismo atenten contra la democracia representativa. Felipe González y el chileno Ricardo Lagos pidieron aportar soluciones porque “el edificio de la convivencia democrática se está resquebrajando ante el avance de supuestos salvadores de la patria”. Estamos de acuerdo. Y una reflexión final sobre el escenario elegido: Santiago, gracias al fenómeno del Camino, tiene un estatus especial en el concierto internacional, y la Cidade da Cultura es el lugar idóneo para este tipo de encuentros. Potenciarlos aporta valor añadido en lo social y un impacto económico innegable. Lo peor es que no seamos capaces de abrir debates de esta naturaleza a una parte mayor de la sociedad. Conociendo a fondo lo que se trata, todos saldríamos ganando.