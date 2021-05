Una ventaja perversa

EN la españa que se imagina el presidente Pedro Sánchez para 2050 se escucha música que suena bien, y a la que es difícil bajar el volumen por molesta. Todos queremos un país con menos paro, menos horas de trabajo, menos economía sumergida, y más igualitaria, más rica, más productiva y más verde. De eso no cabe duda. Hay otras cuestiones que resultan más difíciles de digerir, como la sugerencia de aumentar la edad de jubilación más allá de los 67 años de edad o la mayor presión fiscal. Y también hay algunas que por ventajosas resultan perversas. Se encuentra entre estas últimas el escenario que se dibuja para la educación. No sin buenas dosis de buenismo y bastante riesgo de acabar en el cajón de los grandes proyectos propagandísticos, el plan España 2050 plantea una notable mejora en la educación, y sueña con alcanzar ese año el mismo gasto por estudiante que países como Dinamarca, sin necesidad para ello de incrementar demasiado la cuantía de fondos públicos dedicados a la enseñanza. ¿Cómo puede ser? Fácil. Los expertos que han elaborado el plan han echado cuentas y resulta que eso será posible, si lo es, porque España perderá 800.000 alumnos en el tramo de edad de tres a quince años, una desgracia mire por donde se mire a la que Pedro Sánchez aludió como una “gran oportunidad”. Efectivamente, la pérdida de alumnado podrá ser una ventaja para mejorar la calidad de la educación si finalmente se mantiene el gasto público, porque con idénticos recursos se podrá aumentar la ratio profesor/alumno o ampliar el refuerzo educativo y una atención en las clases más individualizada. Pero refleja la triste senda de un país que asume ya sin complejos que se está volviendo viejo y apenas es capaz de contener la sangría demográfica que sufre desde hace tiempo, la España despoblada que seguirá cerrando escuelas para abrir geriátricos. En el año 2050, como se refleja en el plan, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años y si por cada persona en edad de trabajar ahora hay 3,4 en el tramo de la jubilación, para aquel entonces serán solo 1,7. El gasto público en pensiones se disparará, al igual que el presupuesto que habrá que destinar a la dependencia y el cuidado de mayores. El Gobierno tendrá que estudiar fórmulas para el futuro, y en eso se encuadran algunas propuestas, como demorar la jubilación y aumentar los tributos. Pero mientras tanto, no debería olvidar en el corto plazo, ya mismo, que su futuro pasa también por incentivar la natalidad y regenerar demográficamente el país, un desafío sobre el que debe ponerse más empeño y que, como tantos otros, no puede esperar a 2050.