Unha aposta ambiciosa pola diversidade cultural e lingüística de Europa

PROXECTO Galicia lidera xunto a nove socios internacionais o proxecto Phone, co obxectivo de contribuír á salvagarda da diversidade cultural e lingüística en Europa conectando as persoas a través do teatro. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director do Centro Dramático Galego (CDG), Fran Núñez, presentaron onte esta iniciativa no Museo do Pobo Galego. Con esta colaboración internacional, enmarcada na estratexia da Xunta por promover a cultura e lingua galegas no exterior, preténdense crear máis de 170 accións culturais de distinta índole tales como 16 producións teatrais, 16 co-producións de lecturas dramatizadas con elenco bilingüe ou oito festivais e eventos internacionais. Sen dúbida unha aposta decidida pola proxección global da cultura. Ademais, co gallo do 40 aniversario do Salón Teatro de Santiago, estase a traballar nunha acción especial no marco deste proxecto.