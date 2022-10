Unha loita continua por mellorar o futuro da xente que vén detrás

se xa é dificil padecer unha enfermidade como o lupus, crónica e sen cura, que pode atacar a calquera órgano do teu corpo, facelo e sacar forzas para loitar contra as múltiples inxustizas e falta de visibilización que sofre este colectivo é digo de superheroína. É o caso de Nuria Carballeda, presidenta da Asociación Galega do Lupus (AGAL) que este ano cumpre 25 anos loitando polos dereitos de todas as persoas que teñen esta enfermidade na nosa comunidade. Inxustizas causadas ás veces por descoñecemento, e outras, por suposto, por unha palpable falta de compromiso por parte das administracións pero que, sen dúbida, fan que a labor que leva feita a asociación ao longo deste cuarto de século sexa innegablemente necesaria sobre todo, como explica Carballeda, para mellorar as condicións das persoas que pacedan lupus no futuro.