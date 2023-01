Unha viaxe cara as orixes do teatro en lingua galega

Fran suárez. En 1671, Gabriel Feixó de Araúxo sacaba á luz a que hoxe está considerada como a primeira obra de teatro en galego. Baixo o título, A contenda do río Miño, a peza é unha comedia na que se combinaba a diversión, pero tamén conta con elementos que invitan a reflexión. Tres séculos e medio despois, Fran Suárez, director do Centro Dramático Galego (CDG), recupera unha obra pioneira do teatro galego. En carteleira ata o próximo domingo no salón Teatro de Santiago, supón unha ocasión única para desfrutar dun clásico. Unha oportunidade que será, ademais, difícil que se repita pola dificultade de cadrar as axendas do CDG coa Companhia de Teatro de Braga, que se suma a función. Suárez ten un papel destacado na obra, que dirixe e interpreta. Toda unha viaxe as orixes da dramaturxia galega.