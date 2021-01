Uno de los grandes de la ciencia que ponen en la cima a Santiago

EXCELENCIA. No se lo pensó dos veces, y cuando consiguió una de las prestigiosas ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) para llevar a cabo un ambicioso proyecto científico decidió que este debía desarrollarse en la capital gallega. Así es que Diego Martínez Santos, reconocido físico de partículas a nivel internacional, hizo las maletas en Holanda, donde trabajaba en un importante centro de investigación, y regresó a su alma mater, la Universidade de Santiago, para poner en marcha una iniciativa que dejó en Compostela nada menos que 1,5 millones de euros. Distinguido en su momento como el mejor en su disciplina a nivel europeo, al amparo del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías llevó a cabo Challenging the Standard Model using an extended Physics program in LHCb, con el que no solo consiguió avances científicos sino también un beneficio para la ciudad.