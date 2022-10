Unos políticos más que grotescos

kafkiano. La política en Cataluña hace tiempo que dejó de ser una cosa seria. Tanto que los ciudadanos le dan la espalda a sus dirigentes aunque les permiten, por aquello de que somos una nación, todo tipo de tropelías. No es serio lo que hacen los dos principales partidos independentistas que, conviene no olvidarlo, fueron incapaces de ganar las dos últimas convocatorias electorales en las que Ciudadanos y el PSC fueron los más votados. Solo gobiernan uniendo sus fuerzas lo cual es complicado ya que proceden de dos ámbitos situados en ambos extremos y solo les une la conveniencia. Todo salta por los aires. Lo que ahora es Junts antes fue un partido con casos de corrupción groseros y, no conformes con ello, parieron (valga el término) dos presidentes grotescos: Carles Puigdemont y Joaquín Torra, uno huido para escarnio de sus propios compañeros y el otro inhabilitado, que dedican su tiempo libre a poner palos en las ruedas del Govern. Tanto que han forzado un simulacro de referéndum, es lo que les pone, en el que apenas la mitad de poco más de cinco mil militantes decidieron romper con sus socios de ERC. Y se quedan tranquilos. Vuelve la inestabilidad a Cataluña en otro momento complicado en puertas de una recesión económica y con una guerra en el corazón de Europa. A ellos les da igual. Tienen que seguir con su comedia soberanista. No es serio, de verdad.