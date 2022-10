Unos Presupuestos beneficiosos... ¿para quién?

A una de las figuras literarias más importantes de Inglaterra, Samuel Johnson, se le atribuye la siguiente frase: “Las negociaciones suelen ir mejor cuando existe la confianza. Es muy difícil negociar cuando ambas partes desconfían”. Bajo este principio, y teniendo en cuenta la relación turbulenta que mantienen PSOE y Podemos desde el inicio de su coalición de Gobierno, cualquiera aventuraría que las conversaciones para sacar adelante los Presupuestos de 2023 terminarían como el rosario de la Aurora. Casi a puñetazo limpio. Sin embargo, más aún de cara a un año de cita con las urnas, hay algo que es mucho más importante para los partidos que tenerse fe el uno al otro: la necesidad de continuar en el poder y, si es posible, revalidar su posición de privilegio. Analizando la situación desde este prisma, la resultante escenificada este martes por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz era mucho más previsible. Así, a falta del trámite parlamentario donde se espera el apoyo de los socios habituales, el Ejecutivo dio este martes luz verde a las cuentas. Después de un tira y afloja revestido como siempre de cierta épica, donde ambas partes se entienden a última hora tras largas jornadas de trabajo puliendo detalles y vendiendo muy cara cada cesión, llegó la ansiada fumata blanca convirtiendo en noticia lo que es simplemente una obligación. No en vano, hablamos de la ley que determina las lineas maestras a seguir en los próximos meses y también la base sobre la que se moverá la economía española. En un contexto de inflación descontrolada, menor crecimiento del previsto y crisis energética como no se recuerda, la propuesta pasa por un documento ”expansivo”, que contempla el mayor incremento del gasto social de la historia (seis de cada diez euros) e incluye –pese a los desencuentros internos– una potente subida de la inversión en Defensa. Las pensiones se incrementarán en torno al 8,5%, mejorará el sueldo de los funcionarios y no faltan medidas que algunos tildan ya de “electoralistas” como la prórroga de la gratuidad de los abonos de tren o la llamada “renta crianza” de 100 euros al mes para las madres con hijos de hasta 3 años. “Hoy hemos alcanzado un acuerdo de Presupuestos justo y beneficioso”, subrayó la vicepresidenta segunda en Twitter. Para los inquilinos de La Moncloa seguro que es así. Para el conjunto del país... está por ver.