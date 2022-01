Urbanita, siente el clamor del rural

Una tormenta perfecta golpea en la actualidad al sector primario mundial, europeo, español y gallego. Por la importancia del mismo, en nuestra comunidad se sufre con mayor intensidad que en otras zonas. Si ya lo tenían crudo por el impacto del coronavirus, la actual crisis energética y el colapso global del transporte y la logística les encarecen, duplicando y hasta triplicando, costes como los de la luz, el diésel, los plásticos, los fertilizantes, los piensos para la alimentación de sus animales. Dura factura que pocos, por no decir, ninguno, pueden acabar trasladando a lo que les pagan por su leche, su carne, sus hortalizas, esclavos en un mercado donde tradicionalmente son el resto de eslabones por encima de ellos los que se reparten las ganancias. Pero tienen más problemas, como es el hecho de que se legisle a sus espaldas y con mentalidad urbanita en cuestiones en las que, del de sus reses al impacto de los animales salvajes, pasando por las reglas para el tratamiento de purines o la caza que no se abordan con criterios de sostenibilidad a pié de terreno. Mucha teoría de despacho y moqueta, poca o ninguna con la óptica de una granja. Tomaron los tractores Madrid este domingo, en la antesala de otra protesta que el 20 de marzo prevé llevar a todas las siglas representativas del campo a la capital. A ver si los urbanitas se dan cuenta de que, sin el rural, no comerían.