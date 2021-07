Urge actuar antes de que sea tarde

CRAC DEMOGRÁFICO. Los dramáticos datos de evolución poblacional presentados por el IGE, en los que se refleja negro sobre blanco que la comunidad cerró 2020 con el peor saldo vegetativo de su historia (17.761 más fallecimientos que nacimientos) dan la razón al presidente de la Xunta cuando señala a la demografía como uno de los grandes asuntos a los que dar respuesta, junto con la gestión de la pandemia y la recuperación de la economía. Galicia tiene un grave problema, pero desgraciadamente no se trata de un hecho aislado, sino que afecta al conjunto de las autonomías (a unas más que otras, también es cierto) y la solución no puede articularse sólo en San Caetano sino que debe ser una cuestión de país. Hace falta, como señaló Alberto Núñez Feijóo en la Conferencia de Presidentes, una estrategia global a nivel de Estado. Una hoja de ruta de consenso, por encima de ideologías e intereses de partido, en la que deben tener especial protagonismo aquellos territorios con una pirámide más envejecida y en la que urge considerar a conciencia articular medidas que faciliten el retorno de los más de tres millones de españoles que están repartidos por el exterior. Y sería conveniente empezar cuanto antes, pues son políticas que no ofrecen réditos inmediatos, sino que sus efectos pueden tardar décadas en notarse. O se toma esto en serio ya, o mañana será tarde.