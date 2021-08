Vacunación, viento en popa a toda vela

gestionar una pandemia no es tarea fácil. Enfrentarse a lo desconocido, preservar la salud de los ciudadanos y, al mismo tiempo, aguantar carros y carretas en medio de una lluvia de críticas en la que hagas lo que hagas como dirigente parece que siempre va a haber alguien que no esté conforme. Hay muchas cosas que no se han hecho bien, eso es innegable. Errores que, por repetidos, parecen demostrar que poco o nada se ha aprendido. Pero lo cierto es que, en lo que a estrategia de vacunación se refiere, poco que reprochar a Galicia debe haber ya a estas alturas. La Xunta siempre se ha mostrado conservadora, manteniendo su postura de desescalar por edades, mientras otras autonomías abrían la autocita a todo aquel que quisiese por encima de los dieciséis años. Esto suponía que en la comunidad gallega los jóvenes serían los últimos en recibir los sueros para protegerse, lo que podía hacer que la quinta ola, gravemente extendida entre ellos, se multiplicase sin fin. Sin embargo, la apuesta del Gobierno gallego y de Sanidade funcionó, y no solo es que Galicia no obtuviese unos datos escandalosos con respecto a sus vecinos dentro de la quinta ola, sino que, además, se ha ensalzado como el segundo territorio de España en alcanzar el objetivo del 70 % de población inmunizada, solo por detrás de Asturias. Pese a todo lo malo, algo se estará haciendo bien.