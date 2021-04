Vacunas: todos somos mayorcitos

EN LOS ÚLTIMOS días se han publicado estadísticas muy curiosas sobre las posibilidades que tiene cualquier hijo de vecino de morir a causa de un trombo tras recibir alguna de las vacunas que están en el ojo del huracán, AstraZeneca y ahora también Janssen. Para resumir, dichos informes señalan que es más fácil que te toque el Gordo de la lotería de Navidad o que te caiga encima un rayo al salir de casa que fallecer por culpa de los sueros fabricados para luchar contra el COVID, a pesar de lo cual el proceso de vacunación en Europa está sufriendo graves retrasos debido a las cautelas impuestas por los diferentes países. Entre ellos, como bien es sabido, España. Un amplio porcentaje de la población entiende que hay que tomar medidas de control si se descubre que un medicamento, el que sea, produce un porcentaje significativo de reacciones adversas graves, pero todo indica que con el tema que nos ocupa en la UE nos hemos pasado de exquisitos. O de sensacionalistas. O de precavidos. Y pocas personas, entre ellas infinidad de científicos, comprenden por qué se han tomado medidas tan drásticas en torno a la suspensión parcial o total de la administración de dichos sueros cuando la Agencia Europea del Medicamento ha afirmado por activa y por pasiva que son seguros y que es totalmente normal la aparición, en un porcentaje casi insignificante de casos, de efectos secundarios con riesgo de muerte. Todos los especialistas señalan, además, que el consumo de un sinfín de medicamentos que tomamos con asiduidad y sin apenas control conlleva más peligro que recibir las dosis correspondientes de las vacunas puestas en entredicho. En todo caso, lo que no tiene discusión es que contraer el virus es infinitamente más peligroso que someterse al proceso de inmunización. Ante un panorama en el que las decisiones políticas pesan mucho más que las científicas, cada vez son más las voces que apuestan por dejar al criterio de los particulares lo que desean hacer con las vacunas peligrosas. Hay voces al respecto que consideran que eso sería una temeridad y una dejación de funciones por parte de los gobiernos, pero lo cierto es que cualquier paciente o enfermo toma de forma obligada decisiones de este tipo cada vez que debe ser sometido a una intervención quirúrgica. En ese momento, es informado de los riesgos que entraña pasar por el quirófano y firma (o no) su consentimiento. De hecho, ocurre lo mismo cuando nos recetan numerosas pastillas, porque rara es la que no tiene una larga lista de contraindicaciones. Si todos somos mayorcitos para tomar decisiones, ¿a santo de qué tanto proteccionismo con el tema de las vacunas?