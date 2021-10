Vaivenes económicos que salen muy caros

santiago Con la construcción tenemos un problema de amor/odio, que se traduce en épocas de lo que hace décadas se llamaba desarrollismo y después burbuja, y otras en las que se maldice el ladrillo y no se destina ni un mísero euro a invertir en ella. El resultado es que primero se construyen más casas que habitantes y se ocupa todo el terreno habido y recalificable, y después se manda al paro a todos los relacionados de forma directa o indirecta con el sector. Así, cuando se quiere retomar la actividad, ni hay empresas, ni hay profesionales, que se han buscado la vida en otra actividad o en el Imserso, ni tampoco aprendices, porque las expectativas de encontrar un puesto en el futuro parecían nulas. De esta forma, hay poco personal, y el que hay especializado, se cotiza. Ahora después de la pandemia nos encontramos con que muchas ciudades, como Santiago, pueden disponer del dinero no gastado en ejercicios anteriores para llevar a cabo obras públicas, y las grúas y las excavadoras vuelven a formar parte del paisaje para llevar a cabo las obras que quedaron pendientes. Pero ahí viene el segundo problema, y es que por un lado, la energía es cada vez más cara, y por otro, los materiales escasean y también se empiezan a cotizar como si fueran nobles, aunque su origen sean humilde. Si a ello le sumamos que un concurso de obra, con todas sus fases y plazos lleva casi más tiempo que una oposición, el resultado es que hay muchas empresas al límite de rentabilidad, porque el incremento de los costes reduce al mínimo el margen de beneficio, y a veces hasta casi lo supera. Un círculo vicioso que no parece fácil de romper, y que puede abocar a que muchos proyectos se queden sin hacer, o tengan que afectar un importante sobrecoste. Son los resultados de una falta de planificación, y también de unos procesos burocráticos muy garantistas, pero que acaban eternizándose mucho más allá de lo que sería aconsejable.