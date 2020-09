Váyase, señor Jácome, váyase

¿DIMISIÓN O CENSURA? No va más. En medio de la pandemia no cabe ni un segundo más de duda, de inacción, en ninguna administración. Ya sea la europea, estatal, autonómica o la local. Todo el mundo debe estar centrado y remar en la misma dirección, que es velar porque los ciudadanos salgan lo mejor parados posible de la lucha contra la covid-19, tanto en el ámbito higiénico-sanitario, como en el socioeconómico. Es por ello que el esperpento que están padeciendo los vecinos de Ourense debe tocar ya a su fin. Gonzalo Pérez Jácome debe pensar en primer lugar en ellos y abandonar su enroque y dar paso a quienes puedan guiar, sin la oposición del resto de ediles, incluidos la casi totalidad de sus aún compañeros de Democracia Ourensana. Estos solicitaron ayer su expulsión del partido por él creado para que sea declarado edil no adscrito, propuesta que el pintoresco regidor calificó como el “colmo del surrealismo” y un “hecho de desvarío”. El caso es que sus horas están contadas, después de que su antaño aliado, el líder del PP ourensano y presidente de la Deputación, José Manuel Baltar, afirmase que tiene solo dos posibilidades, renunciar o enfrentarse al “mecanismo democrático” de la moción de censura”. Si los populares la apoyan, tendrá las horas contadas. Es un váyase, señor Jácome, en toda regla. Hágalo con dignidad, piense en sus vecinos.