Ver el lado bueno, habrá dinero para inversiones este año

NAVIDAD COMPOSTELANA A la vista de las fiestas navideñas que ya se pueden dar por finalizadas en la capital gallega solo cabe ver el lado bueno del asunto: está claro que el Ayuntamiento piensa soltar una millonada en inversiones durante este año electoral, toda la pasta que no se ha gastado en las celebraciones. Habrá gustos para todos los colores, y colores para todos los gustos. Y distintos niveles de exigencia, claro, pero hay que reconocer que la Cabalgata no ha sido la más lucida de España, por decirlo finamente. Ni de Galicia, con mucha diferencia. Vale que a los niños les sirve con que se monte un tinglao más o menos digno y haya reyes magos, caramelos e ilusión antes de la noche de autos. Pero las carrozas que preparó el Ayuntamiento de Santiago parecían improvisadas media hora antes. Alguien habrá pensado: “¡Leñe! ya sabía yo que se nos olvidaba algo...” La cosa no pintaba bien cuando pasadas las tres de la tarde las carretas circulaban tiradas por tractores por la avenida de Lugo, lenta y agónicamente. Comentaban algunos padres medio mosqueados que menos mal que pasaban por las calles a toda pastilla, que así no daba tiempo a que los niños se echaran a llorar ante tamaño despliegue de quiero y no puedo. En fin, que el año próximo intentaremos hacerlo mejor, que tampoco está el listón muy alto, y mientras tanto centrémonos en lo que queda de legislatura, que empezarán a atropellarse los proyectos pendientes que llevan dos lustros en lista de espera. Dará tiempo o no a que fructifiquen antes de las urnas, pero al menos que empiecen a moverse. Como las carrozas.