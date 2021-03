Verano con (escasa) normalidad

no todo está perdido, aunque es muy cierto que se complica el objetivo de llegar al verano con el 70 % de la población inmunizada. El fiasco del plan centralizado de adquisición de vacunas diseñado por Bruselas, unido a la sonrojante guerra con AstraZeneca, no garantiza a estas alturas que alcancemos la inmunidad de rebaño, sumando contagiados y vacunados, imprescindible para recuperar la normalidad. Los escenarios sanitarios que manejan los científicos son tan complicados como los económicos, si no más. Hemos asumido –a la fuerza ahorcan– que los sectores golpeados con mayor virulencia por el COVID tendrán que sobrevivir este año con las vacunas de las milmillonarias ayudas públicas. Pero más pronto que tarde nos tocará digerir que la respiración asistida a la hostelería, el turismo y el comercio –quizás los sectores más devastados, aunque no los únicos– conlleva cargar aún más la pesada mochila de la deuda y el déficit. Con todo, las heridas de la economía y los parches que les aplican los gobernantes –tan abracadabrantes algunos como prohibir la movilidad de los españoles y permitir la llegada de turistas internacionales o de nacionales que hagan escala en el extranjero, que ha llevado a Bruselas a recetarle coherencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez– siguen siendo un contratiempo secundario en comparación con la crisis sanitaria, la madre de todos los problemas. Ahí, reconozcámoslo, el horizonte se llena de nubarrones. Primero, porque continúa sin estar comprobado que las vacunas aprobadas hasta ahora frenen la propagación del virus y de sus mutaciones. Sí sabemos que evitan muertes y que neutralizan los efectos más graves del COVID –no son avances insignificantes, en absoluto–, pero la comunidad científica alerta de que la propagación pone palos en las ruedas de la inmunidad de rebaño. Un ejemplo para entender lo que nos jugamos: de poco serviría que España llegase este verano al 70 % de inmunizados –las dosis previstas lo permitirían, en teoría– si nuestros países vecinos se quedasen en el 30 %, el 40 % o incluso el 50 %. Lo explicó ayer sin dramatismo en la Cadena Ser África González, expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología y catedrática en la Universidade de Vigo: “Las vacunas protegen de la enfermedad y de las secuelas, pero no son esterilizantes”. Traducido: el coronavirus llegó para quedarse, el camino hacia la (nueva) normalidad es largo y fatigoso y está sembrado de minas, y guerras como la de AstraZeneca no ayudan a recuperar la salud de las personas ni de la economía. Así están las cosas.