Verde que te quiero verde, querido H2

¿Un cuento de la lechera? Parece que a cada día que pasa vemos un nuevo paso hacia delante por parte de nuestro Gobierno autonómico en lo que al hidrógeno verde se refiere. Sin ir más lejos, ayer se presentó la Alianza Industrial Gallega por este recurso energético renovable, que promete ser el caballo blanco a lomos del cual la Xunta hará de nuestra comunidad una líder mundial. La apuesta por parte de la administración por esta energía limpia es clara -Naturgy, Repsol y Reganosa tendrán lista para 2025 una planta de H2 verde en Meirama-, y defienden certeramente que se trata de un pilar fundamental de la transición energética. Son noticias buenísimas, teniendo en cuenta que Galicia es indiscutiblemente un motor de energía renovable en el país, y si lo que se necesita para hacer este combustible verde es electricidad procedente de fuentes limpias, aquí nos sobra. Se trata de una apuesta fundamentada en argumentos lógicos, viables y nada descabellados que, si sale bien, puede que no sea un fiasco total. Igual la comunidad no se convierte en un “referente internacional” del sector, pero no hace falta tener metas tan ambiciosas para hacer algo bueno por y para los gallegos. Crucemos los dedos, entonces, para que el proyecto sea todo un éxito y que repercuta en Galicia, en vez de quedarse las partes involucradas con sus beneficios.