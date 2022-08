Viento en popa con récord turístico en la capital gallega

visitantes El mundo está lleno de agoreros. En el caso de la capital gallega y sus datos turísticos, van desde el que está convencido de que la rentabilidad del turismo no es la de hace unos años, y que por mucha gente que venga los hosteleros casi no ganan un duro; hasta los que hablan de que el turismo es el responsable de todos nuestros males, y que está destrozando la ciudad. Por supuesto, no es nada nuevo ese sector de la población que tiene metido en la mollera que los peregrinos solo causan molestias, pero apenas dejan beneficio. Estas personas son inasequibles al desaliento, y por mucho que se les presenten los datos reales, que demuestran el nivel de gasto por persona, siguen convencidos de su verdad absoluta. El caso es que Santiago acaba de batir un récord histórico en la cifra de pernoctaciones durante el mes de julio, con más de 180.000. No solo nos hemos recuperado del varapalo del covid, que dejó a muchos empresarios temblando, sino que ya estamos por encima de las cifras previas. La estadística demuestra lo que todos los compostelanos veíamos a diario: una ciudad abarrotada cualquier día de la semana, y con unas cifras de peregrinos que superan los dos mil diarios en muchas jornadas. El Año Santo está siendo espectacular, y todo gracias a que excepcionalmente el papa autorizó dos años consecutivos. Con todo, por supuesto que se pueden y deben tomar medidas para organizar ese flujo de turistas y peregrinos, apoyar la desestacionalización y, sobre todo, ofrecerles alternativas a su visita a la Catedral y el entorno. Compostela tiene mucho más.

Beatriz Castro. Periodista