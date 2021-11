Viernes negro para la pequeña tienda

descuentos. En el Black Friday, día de grandes descuentos importado de los países anglosajones, el consumidor todo lo ve de color de rosa. Un sueño hecho realidad con sólo hacer clic en el ratón en forma de espectaculares ofertas en ropa, calzado, electrodomésticos, teléfonos o informática, entre otros productos adquiridos a veces de forma compulsiva y que ni siquiera son necesarios. Sin embargo, el pequeño comercio no lo tiene tan claro. Más bien el panorama que se presenta ante ellos es oscuro, pues como indica José María Seijas, estos establecimientos no pueden asumir los saldos que durante no una, sino varias jornadas, ponen en el escaparate las grandes cadenas. Y no solo eso, sino que dada la cercanía de Navidad, las familias aprovechan para anticipar el gasto en regalos, dejando también a los locales de toda la vida sin buena parte de esa campaña, gracias a la que sobreviven el resto del año. En este contexto, reitera el presidente de la FGC la necesidad de que se vuelva a regular “por ley” los períodos de rebajas, una medida que desapareció con la modificación de la normativa en el año 2012 y a la que quizás no estaría de más darle una vuelta, aunque realmente, en especial en el canal on line, tiene poca solución. Las tiendas de proximidad, muy castigadas ya por la crisis de la covid o la subida de la energía, viven en verdad un auténtico viernes negro.