Vuelve el debate entre salud y economía

SE DICE QUE CUALQUIER epidemia provoca un shock en la sociedad que la padece. Ese estado de depresión se agrava cuando el enemigo que hay enfrente es una pandemia, como la de este coronavirus, totalmente desconocida que afecta a todo el mundo de forma transversal. Nunca se había vivido nada igual y la realidad diaria nos recuerda que, pese al innegable avance que trajo la vacunación, seguimos siendo vulnerables. Habíamos subido al tren de la recuperación y nos dimos de bruces, primero, con una ralentización y una sexta oleada que no esperábamos, máxime en esta época en la que se producen los mayores picos de consumo en casi todos los sectores productivos. El dilema entre salud y economía vuelve a ponerse sobre la mesa con la mirada puesta en el precedente de hace un año: salvar la Navidad o hundir el consumo con medidas sanitarias restrictivas. La situación epidemiológica tiene claroscuros: los nuevos casos están disparados, los contagios no dejan de aumentar y la tasa de positividad no indica nada bueno; por contra sigue embridada la presión hospitalaria, los casos son menos graves y se redujo el ritmo de fallecidos. La amenaza está ahí, pero los expertos señalan que debemos acostumbrarnos a vivir con ella a pesar de que los responsables políticos empiezan a valorar la aplicación de limitaciones. En este escenario elegir solo la salud es garantía para que aumente la pobreza y en los últimos veinte meses tuvimos ejemplos más que suficientes. Hay otra cuestión que debería ser tenida en cuenta. Es evidente que cuando los positivos se disparan, muchas personas, sobre todo aquellas que son más vulnerables, extreman precauciones incluso sin salir de sus domicilios por temor a los contagios y reducen su actividad. Eso implica que incluso sin restricciones hay un bajón en los negocios, del que se aprovechan los gigantes comerciales que operan a través de internet y que ni generan empleo, ni acción social ni pagan impuestos en comunidades como la nuestra. La experiencia dicta que desde marzo de 2020 el desarrollo de la economía depende de la trayectoria de la pandemia y en este contexto, como escribía el profesor Vicente Castelló, “es difícil hablar de un equilibrio entre el PIB o la vida. Podemos perder en todos los frentes”. Este viernes se reúne el comité clínico que asesora a la Xunta y debería tener muy en cuenta, seguro que ya lo hacen, todas las variables existentes y no caer en la tentación de arrimar el ascua a una sardina ante el falso dilema entre la salud y la economía. Son dos conceptos inseparables. Con pandemia o sin ella. No hay que rendirse.