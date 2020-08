Ya no estamos solo ante el problema del ruido

prevención A los problemas que plantea el comienzo del curso, con la aglomeración en las aulas de jóvenes que han pasado sus vacaciones en puntos muy diferentes y con muy distintas exposiciones a la pandemia, en el caso de Santiago se suma un problema mucho mayor y que puede provocar muchos dolores de cabeza, porque el insomnio ya lo causaba habitualmente. La condición de sede universitaria de Compostela y la proliferación, aunque menor en los últimos años, de pisos de estudiantes trae consigo la celebración habitual de fiestas, mucho más desde que los botellones, a golpe de multas, se han convertido en un deporte de riesgo. Ni siquiera durante la pandemia se libró la Policía Local de tener que actuar como los antiguos acomodadores del cine, poniendo orden y mandando apagar el aparato de música y el volumen de las voces. Ahora además al problema sonoro, que afectaba a la salud de los vecinos, se suma el problema sanitario, porque la densidad de población en los domicilios estudiantiles puede llegar a ser de récord por metro cuadrado. Las experiencias de las celebraciones veraniegas no invitan demasiado al optimismo, y abundan los ejemplos de aglomeraciones sin protección que costó ingentes esfuerzos disolver. Habrá que estar prevenidos, pero la experiencia demuestra que si en años no se pudo erradicar este fenómeno, ahora, con los locales de ocio cerrados a horas tempranas, la cosa va a resultar todavía muchísimo más difícil. De nada sirven las normas, si luego el control de su aplicación escapa de las posibilidades reales. Mucha pedagogía va a hacer falta para conseguir que cale el mensaje de que en este caso la fiesta no supone un daño contra terceros, sino que puede concluir en un siniestro total para todos y cada uno de los alegres participantes.