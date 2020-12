Ying y Yang después de la pandemia

EN LA CULTURA ORIENTAL existen los términos del Ying y el Yang que representa una dualidad en la que es muy difícil separar los dos elementos que la componen. La simplicación de esta teoría del taoísmo en la cultura occidental llevó, de forma errónea, a considerarlos el Bien y el Mal cuando en realidad no se trata de una lucha de fuerzas opuestas, sino una coexistencia armónica. De la misma forma que sin luz no habría oscuridad sin el Ying no existiría el Yang. Nos referíamos ayer a los daños colaterales que el COVID-19 está provocando en la economía y nuestra salud y justo es reconocer que esta pandemia también sirve para sacar a la luz lo mejor de los seres humanos. El Ying y el Yang, una desgracia trae consigo una reacción solidaria.

Imposible olvidar como millones de españoles tomaron las calles cuando ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco. Ese movimiento ciudadano del Basta ya! supuso el principio del fin de la banda terrorista. O como millares de ciudadanos con monos blancos invadieron las playas gallegas para limpiar el chapapote que fue arrojando el Prestige al tiempo que se agitaban conciencias medioambientales al grito de Nunca máis! O como miles de personas de fiesta por las calles de Santiago lo dejaron todo para acudir a Angrois o a las puertas del CHUS y ayudar a las víctimas de la terrible tragedia del Alvia. Son ejemplos que muestran la cohesión de los ciudadanos, casi siempre dejando al lado a sus gobernantes, ante una tragedia.

Lo mismo ocurrió, y todavía sigue vigente, al anunciarse el confinamiento cuando miles de voluntarios se pusieron a disposición de las ONGs para ayudar ante el incremento de necesidades: profesores dando clases particulares, estudiantes ayudando a hacer los deberes, jóvenes acompañando a personas que lo necesitan, ciudadanos llevando la compra a vecinos, sanitarios doblando guardias, pacientes cediendo sus respiradores y hasta los miembros de Protección Civil acudiendo a cantar un simple, pero tan necesario, ¡cumpleaños feliz! a unos niños aislados. La mejor definición de este movimiento la dieron los responsables de Cáritas: “La fatiga de la compasión ha dado paso a un esperanzador rebrote de solidaridad”. Hay miles de ejemplos anónimos que no llegan a los medios de comunicación y también salen a la luz acciones tan generosas como la de esos vecinos de Noia que hicieron posible que Andreas, un niño con atrofia muscular, pueda desplazarse con una silla eléctrica adaptada. Son luces, ni mucho menos intermitentes, que nos iluminan en la oscuridad de esta pandemia. Ejemplos constantes y paradigmáticos de solidaridad. Gestos que nos reconfortan como seres humanos.