Yolanda, Heidi y las montañas nevadas

Aquella niña mofletuda llamada Heidi era especialmente feliz, todos lo recordamos, cuando visitaba a su abuelito en las montañas nevadas y jugaba con su amigo Pedro, un pequeño cabrero del lugar, a tirarse por las laderas abajo. Eran imágenes idílicas, optimistas, bucólicas y muchas cosas más... pero irreales. Vivir en pequeños pueblos, tengan o no montañas, no es ni sencillo ni placentero, salvo que pertenezcas a esa reducida casta de gente bohemia o contemplativa que puede permitirse el lujo de disfrutar de la naturaleza sin necesidad de madrugar mucho para ordeñar vacas, limpiar cuadras, llevar los animales a pastar o cuidar de plantaciones de todo tipo. Heidi no es real y a la inmensa mayoría de los niños de hoy no les gustaría vivir con su abuelito en lo alto de un cerro nevado. Una cosa es pasar unos días de vacaciones en el pueblo familiar y otra muy diferente residir en parajes austeros donde la supervivencia es mucho más complicada. Tampoco deberíamos fiarnos mucho de esos reportajes televisivos en los que se pinta el entorno rural como un paraíso en el que desean sumergirse los urbanitas saturados de asfalto. Al igual que ocurre con la infantil amiga del cabrero Pedro, no es lo mismo pasar un fin de semana en una bonita casa de labranza rehabilitada que lidiar a diario con la naturaleza en un entorno despoblado. Viene todo esto a cuenta de la excursión que Yolanda Díaz realizó hace unos días al corazón de O Courel para impulsar en Galicia su proyecto político denominado Sumar. La vicepresidenta segunda planteó propuestas ilusionantes con el objetivo de poner en valor el mundo rural y evitar que siga desploblándose... pero todo sonó demasiado a Heidi, a música pastoril con una partitura desfasada. A todos nos gustaría ver, como a ella, un campo vivo, pujante y más poblado; el problema es cómo conseguirlo. Porque si apostamos por el AVE, como ya hemos hecho, los trenes dejan de parar en las estaciones pequeñas; si queremos autovías, y nos gustan a rabiar, los pueblos que antes eran surcados por saturadas carreteras nacionales empiezan a morir; si construimos grandes hospitales con especialidades diversas, siempre estarán enclavados en núcleos fuertes de población, y si deseamos tener universidades, institutos y colegios importantes será Heidi la que tendrá que desplazarse desde las montañas, no las montañas hasta Heidi. Es lo que hay. Y Yolanda Díaz debería saberlo.