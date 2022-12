Yolanda sí o Yolanda no, esa es la cuestión

cada vez queda menos En cuestión de días conoceremos el destino de la formación morada en la comunidad, que principalmente se debate en si supondrá un apoyo o no al proyecto de Yolanda Díaz, Sumar. Ambos candidatos a la coordinación del partido, Borja San Ramón con ‘Tecer’ y Gonzalo Busqué por ‘Rexurdir’, representan en este sentido ideas totalmente opuestas -tanto que sus proyectos podrían ser ‘Yolanda sí’ y ‘Yolanda no’. Decía Busqué que confluir en su candidatura con otra formación política no es un imposible en su agenda a futuro, pero que será siempre que no suponga la desaparición de Podemos, dejando bastante clara su posición con respecto a Yolanda Díaz. Llegó a decir que tienen mucha ilusión porque su candidatura “sume” y “no reste”, y que si bien apoyan el trabajo de Díaz en el Gobierno - puesto que por algo “ellos la pusieron allí”- no hacen lo mismo con sus formas, que non dejan lugar a Podemos. En cambio, San Ramón presenta una argumentación mucho más favorable para la política ferrolana, y en su horizonte político ideal Yolanda Díaz es la dirigente estatal y Montero y Belarra sus vicepresidentas, sin partidismos y con mucha unión, sumando fuerzas. Galicia se ha convertido así en un campo de batalla a pequeña escala de una guerra civil interna que viene de la capital, y cuyo devenir veremos los próximos días. ¿Quién ganará la batalla?