Zonas vip para el clan ecológico

quienes no tengan dinero para renovar sus viejos trastos rodantes, o bien sean personas cuidadosas a las que los coches les duran quince, veinte o más años en condiciones aceptables, tendrán en un futuro muy próximo grandes problemas para circular por determinadas zonas de Santiago. No solo ocurrirá aquí, sino en todas las ciudades de más de cincuenta mil habitantes. Y tampoco será por culpa del alcalde, Sánchez Bugallo, y de la actual corporación. Las órdenes vienen de muy arriba, de los burócratas de la Unión Europea, que han marcado como tope el próximo año para que dichas urbes tomen medidas dirigidas a vetar el tráfico de los vehículos más contaminantes por las áreas más congestionadas o protegidas, en nuestro caso todos los alrededores de la plaza de Galicia. El caso es que los mismos que ahora quieren echar de los principales caladeros de pesca a más de doscientos buques gallegos y los mismos que ofrecen jugosas subvenciones a quienes pueden permitirse el lujo de comprar vehículos eléctricos en un país, el nuestro, que sigue en pañales en lo tocante a la construcción de electrolineras de carga rápida, serán también los que expulsen de las áreas vip urbanas a los proletarios que se mueven a golpe de gasóleo o a las familias humildes que no cambian de vehículo cada cinco años. Nos lo tenemos que hacer mirar, sobre todo cuando las grandes potencias, con China a la cabeza, siguen contaminando a espuertas sin que nadie les tosa. Europa, en unos pocos años, será un continente fatalmente envejecido y arrasado por la pujanza asiática. A cambio, eso sí, podremos respirar la mar de bien.