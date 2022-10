12 de octubre italiano

EL 12 de octubre (en los Estados Unidos) no es el Día de la Hispanidad, sino el Columbus day. Por esos, vemos réplicas de las carabelas con los colores de Italia y toda la simbología propia de los descubridores italianos. Además, en Estados Unidos, los italianos no son latinos, sino italoamericanos; lo mismo que no son latinos los de Quebec, sino francófonos. El presidente norteamericano ha omitido toda alusión a España y la Hispanidad con referencia al 12 de octubre, que se considera una fiesta y una gesta italiana, debido al origen genovés de Colón, que pudo llevar a cabo porque los reyes de su país lo apoyaron para alcanzar la empresa y no los Reyes Católicos, mentira de la que nos hemos apropiado. Aprovechemos para poner las cosas en su sitio. Como se sabe, las naves del descubrimiento no partieron de Palos de Moguer, sino de Génova. Las naves no eran La Pinta, la Niña y la Santa María, sino la Ragaza, la Bámbola y la Nostra Madonna. Los capitanes no eran los Hermanos Pinzón, sino los fratelli Rinaldi. Las tripulaciones no eran de andaluces, sino de italianos. El primer vigía que vio tierra no era Rodrigo de Triana, sino Giacomo Biondino, que era siciliano.

Tampoco la expedición fue financiada por Isabel la Católica, mediante un préstamo de banqueros judíos, sino por la reina de Nápoles Liberia Fiorella Mancuso. A la primera tierra a la que llegaron no le pusieron La Española, sino la Italiana. A su regreso a Italia, Colón fue nombrado almirante de la mar océano y recibió cumplidos honores. Es justo pues que el 12 de octubre el presidente de los Estados Unidos ponga las cosas en su sitio frente a la usurpación española. Pero hay más ejemplos, los grandes conquistadores no fueron ni Pizarro, ni Hernán Cortés, ni Diego de Almagro. Sus verdaderos nombres fueron Agatino di Luca, Benedetto Conti y Cosimo Rizzo. Pero hay más, la ciudad de Buenos Aires no la fundó Juan de Garay, sino Doriano Ferragano, y no como se la llamó luego, sino como Madonna dell’aria buona. Fueron italianos los que conquistaron los territorios del Sur de los Estados Unidos, como es bien sabido, y los fundadores de ciudades como San Francisco o los Angeles. Hay que agradecer a Biden que ponga las cosas en su sitio.