13 Rúa del Percebe

HACE ya algún tiempo que La Moncloa debió trasladarse al número 13 de la Rúa del Percebe, con todos mis respetos para Francisco Ibáñez. ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Y es que la antología del disparate se queda corta para describir todas las maniobras que están pasando.

¿Imaginas que cualquiera de nosotros realizásemos nuestro trabajo con la precisión quirúrgica con la que realiza el suyo Fernando Simón? Que si el coronavirus no llegaría e España. Que si lo hacía sería de manera marginal. Que no era necesario el uso de mascarillas salvo para las personas infectadas. Que no recomendaría a su hijo no ir a las manifestaciones del 8 de marzo. Que no llegaría la cepa británica. Que si lo hacía sería un número de casos marginal.

Les suena, ¿no? Que si en marzo será la variante predominante. Pero vamos a ver... ¿A usted le pagan? O lo que aún es peor. ¿A usted le pagan por decir esto? Porque no sé ya si creer que es ignorancia, negligencia o tomadura de pelo. Y ninguna de las cosas me gusta.

¿Y qué me dicen de Illa? Un crac el filósofo. Llega al Ejecutivo como pago al cupo catalán, le dan una cartera de la que no tiene ni flores y le ponen a pilotar una pandemia. Sí. Sí. Con su aire sereno y su dicción calmada, pero ni flores de medicina, virología, epidemiología ni cosa que se le parezca. Y luego de casi un año surfeando olas como quien sacha un prado resulta que se marcha de Cid para Cataluña sin dar explicaciones en el Congreso sobre la pandemia y dejando el país con las peores cifras desde que empezó el temporal. ¡Con un par! Y semejante gestión todavía le reportará votos en las tierras del este... Ya verás tú...

Lo de Sánchez ya es de traca final. ¿Cómo pasar de los sermones dominicales en prime time al absentismo absoluto si no hay nada bueno que contar? Y todo ello aderezado con mensajes de lo más oportunos y decisiones de quitarse el sombrero. ¿Qué hay que salvar el verano? Pues nada: salimos más fuertes. Hemos vencido al virus. ¿Qué hay que dar guerra política en Cataluña? Pues venga: cambio filósofo por abogada y a seguir mareando la pandemia. Eso sí. A la hora del relevo sin preguntas. ¡Cómo manda el manual de las democracias! ¿O era el manual de resistencia? Venga majete que te está quedando redondo.

¡Que no nos cuenten cuentos! Peor, imposible. Y nadie dijo que fuera fácil. Pero semejante cadena de despropósitos merecería el desahucio hasta del número 13 de la Rúa del Percebe. No se trata de ideología. Se trata de solvencia. Y si no se sabe, hay que hacerse a un lado y dejar paso a quien sepa.